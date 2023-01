Vendere un'auto usata? La classifica delle 'meno svalutate' del 2022

Il caro benzina, il dover aspettare troppo tempo per un'auto nuova, il minore potere d'acquisto dei cittadini: tutti fattori che in questo periodo hanno fatto crescere il mercato delle auto usate.

Per questo motivo, paradossalmente, vendere un'auto usata è diventata al momento una attività conveniente.

Autoscout24 ha individuato le automobili che nel tempo si svalutano meno e che quindi conviene acquistare se un giorno la si vorrà rivendere ad un prezzo adeguato e non troppo basso.

Di solito gli elementi che influiscono sulla svalutazione dell'auto sono l'anno di immatricolazione, i chilometri percorsi, lo stato di conservazione del veicolo, il numero di proprietari precedenti, eventuali incidenti subiti, le diverse tipologie di motorizzazione.

La classifica

1. Fiat Panda - Continua ad essere tra le più ambite sia dai giovani che dai single per le sue dimensioni contenute (parcheggio facile in città), per la buona visibilità e per lo spazio a bordo.

2. Abarth 595 - La piccola 500 in versione sportiva e potente, che viene amata soprattutto per le prestazioni (guida sportiva) e per il look grintoso.

3. Fiat 500 L - Viene preferita per la sua abitabilità e per i suoi ampi spazi interni.

4. Dacia Duster - Il rapporto qualità-prezzo di questo SUV/Crossover è l'aspetto che viene maggiormente preferito da chi la acquista. Adesso c'è da aggiungere anche la minore capacità di svalutazione.

5. Peugeot 3008 - Il suo pezzo forte è sicuramente il design moderno ed accattivante che viene spesso preso in considerazione come primo elemento per il suo acquisto.

6. Golf - Oltre ad essere una delle auto più vendute lo scorso anno rientra anche tra quelle che sentono meno la svalutazione nel corso del tempo. Da sempre una auto che costituisce un punto fermo in termini di affidabilità e facilità di guida.