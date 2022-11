Ansia? Le quattro principali cause secondo gli italiani

Quali sono le cause scatenanti l'ansia nella popolazione italiana? A rispondere a questa domanda è stato il sito combatterelansia.com, che ha intervistato circa 138.000 persone che negli ultimi tempi hanno cercato su Google delle soluzioni per la propria ansia.

Le cause che si stanno per indicare non sono diagnosi fatte da un terapista, che potrebbero dare risultati diversi, ma sono 'self-reported', ossia sono state le stesse persone coinvolte nel sondaggio ad indicare cosa causa l'ansia secondo il loro punto di vista.

Ecco la classifica.

1. Situazione lavorativa - Con situazione lavorativa (o studio) si intende lo stress causato dal lavoro (brutto rapporto coi colleghi, responsabilità eccessive, guadagno non soddisfacente, situazione di disoccupazione)

2. Rapporto con sè stessi - Per il 13,1% degli intervistati la propria ansia ha origine da 'insicurezze, non sentirsi all'altezza, senso di colpa o mancanza di accettazione'. Si pensa che questo dato derivi da un maggiore interesse che le persone hanno verso i temi di psicologia (in particolar modo verso la consapevolezza dei propri pensieri e delle proprie emozioni) successivamente alle difficoltà affrontate durante il lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19.

3. La salute - Si intende la propria salute o quella di persone vicine (parenti o amici). In questo ambito vengono ricomprese sia persone effettivamente malate che persone ipocondriache che tendono a drammatizzare le loro sensazioni corporee.

4. Relazioni più strette - Si intendono rapporti complicati con familiari o amici, ma anche lutti, discussioni con il partner o mancanza di un partner.

Il sondaggio rivela, infine, come siano state indicate molte altre cause, che però non hanno raggiunto percentuali significative. Ma soprattutto che molte persone non sono riuscite a decifrare la causa della loro ansia, ragione per la quale proprio queste dovrebbero rivolgersi ad uno specialista per cercare di trovare una soluzione ai loro problemi.