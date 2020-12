Comprare e vendere casa ai tempi del Covid-19: a Catania ci vogliono 168 giorni

Vendere casa ai tempi del Covid-19 non è affatto facile. Nonostante questo però ci sono delle città italiane nelle quali, forse per la loro capacità di essere vivibili, questo avviene con maggiore facilità.

Le metropoli più veloci in questo senso secondo uno studio condotto da Tecnocasa sono risultate essere Milano con 56 giorni e Bologna con 57 giorni. Al terzo posto troviamo Napoli con 89 giorni, seguita da Firenze con 94, Roma con 101 e Palermo con 137.

Per quanto riguarda Catania c'è da segnalare il suo 67esimo posto, su un totale di 84, con una media di 168 giorni.

La città felsinea è inoltre considerata la migliore (secondo uno studio effettuato dal Sole 24 ore in base a parametri come qualità dell'aria, lavoro, salute, cultura, ricchezza) per coloro che vogliono cambiare vita e quindi anche luogo nel quale vivere.

Per quanto riguarda in generale ancora la Sicilia c'è da segnalare come Palermo sia risultata la città dove è possibile trovare le case più economiche, seguita da Genova e Bari.

Le meno economiche invece continuano ad essere Milano, Roma e Firenze.