Aumenti luce e gas - Cos'è il 'bonus bollette 2022'

Il Governo, contro i rincari delle bollette di luce e gas, dovuti all'aumento del costo delle materie prime, ossia petrolio e gas naturale (prezzo della luce da 0,20 a 0,35 e prezzo del gas da 0,541 a 0,921), ha previsto un fondo di circa 1 miliardo di euro che potrà consentire la rateizzazione delle bollette in 10 mesi.

La misura è destinata a coloro che a causa di condizioni economiche non ottimali, ritarderanno il pagamento delle bollette tra gennaio ed aprile 2022. Ecco le categorie di soggetti che ne potranno beneficiare:

- Nuclei con un ISEE sotto gli 8.265 € annui

- Nuclei numerosi con un ISEE di 20.000 € annui e almeno 4 figli

- Beneficiari di reddito o pensione di cittadinanza

- Soggetti in condizioni di salute precarie che utilizzano apparecchiature elettromedicali

Si pagherà una prima rata pari alla metà del costo totale della fattura che si vorrà rateizzare ed il resto in rate (massimo 10) da almeno 50 euro. Se l'importo dovesse essere inferiore a 50 euro le rate potranno essere meno. Per il pagamento rateizzato non verrà previsto alcun tasso di interesse.

Le categorie sopra indicate otterranno inoltre automaticamente da parte dell'ARERA uno sconto sulla bolletta per quanto riguarda il primo trimestre del 2022. Non è ancora dato sapere se la possibilità di rateizzazione verrà prolungata anche oltre la data di aprile 2022 o anche per importi inferiori ad € 50.

Il Governo ha inoltre stanziato altri 4 miliardi di euro da destinare ai seguenti obiettivi:

- annullare i costi relativi agli oneri di sistema (annullati gli oneri di sistema per le utenze della luce fino a 16kwh, per famiglie e piccole imprese come bar e artigiani)

- ridurre l'iva per il gas alla percentuale del 5%