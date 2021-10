Regioni colpite dal Covid a livello turistico: Sicilia al 4° posto nazionale

Come noto il Covid-19 ha messo in ginocchio l'intero settore turistico nazionale e l'Italia è stata una delle nazioni più colpite.

Ad essere particolarmente penalizzate da questa situazione, secondo quanto riportato da prontobolletta.it, sono state le regioni del Centro-Sud che vedono 5 regioni nelle prime sei posizioni.

Primo posto per il Lazio con -75%, secondo posto per la Toscana con -69,2%, terzo posto per la Campania con -69,2%.

Sicilia al quarto posto con una diminuzione del 68,8%. Seguono Veneto -63,3% e Basilicata con -62%.

La Lombardia, grazie alla cosidetta 'clientela business', che ha dovuto viaggiare per lavoro nonostante le restrizioni, si classifica al settimo posto.

Secondo gli operatori economici del 'Sole 24 Ore' nel 2022 per ogni Regione ci sarà una ripresa del 67% che non sarà subito sufficiente a far recuperare gli effetti delle chiusure.