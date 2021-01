Saturimetro gratis in farmacia: chi può richiederlo

Il Covid-19, come noto, può creare delle complicanze più gravi a coloro che hanno già delle malattie respiratorie.

Per questo motivo il Governo, dallo scorso 11 gennaio 2020, ha attivato una campagna di sensibilizzazione nei confronti del saturimetro, distribuendone circa 22 per ognuna delle farmacie che stanno aderendo a questa iniziativa.

Potranno richiederlo ed ottenerlo in modo gratuito i cittadini con patologie respiratorie o i nuclei familiari al cui interno vi sia un soggetto con patologie di questo tipo.

La priorità andrà a pazienti con asma, BPCO, malattie polmonari croniche e progressiva (circa 1 milione di persone in Italia).

Di fatto saranno le singole farmacie a decidere a quali soggetti effettuare la consegna gratuita del saturimetro, la cui funzione come noto e come già spiegato, è quella di individuare il livello di ossigeno nel sangue e quindi far capire subito se un paziente necessita o meno di ricovero in ospedale ne momento in cui il valore sia sotto il 92%.