Da almeno un anno e mezzo non viene nemmeno ripulita dai giardinieri comunali, ma da sempre questa "bella" aiuola viene considerata per gli abitanti del luogo come una discarica a cielo aperto. Ci troviamo in via Giacomo Leopardi, vicino corso Italia. Chi prova a passare sulle passerelle è obbligato a mettersi una maschera antigas. Come possiamo credere di diventare una cittadina civile: impossibile!