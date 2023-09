Ritrovata la Panda rubata a una mamma incinta: "Grazie alla polizia e a tutti per il supporto"

Disavventura con lieto fine per una giovane mamma in vacanza in città con la famiglia. Dopo aver subito il furto della sua Panda, la donna aveva segnalato l'accaduto alla pagina Facebook, Inciviltà a Catania, "Abbiamo bisogno di ritrovare quella macchina non solo per tornare a casa ( abitiamo in Liguria) ma anche perché sono incinta e dentro la macchina abbiamo la borsa per il parto, con tutti i documenti della gravidanza della bimba, il libretto dell'altro bambino e anche altre cose molto importanti".

La segnalazione è stata rilanciata anche dalla nostra testata ed è di pochi minuti fa la notizia del ritrovamento dell'auto: "Macchina ritrovata il buone condizioni, per fortuna hanno rubato poche cose. Grazie mille per l’aiuto e il supporto soprattutto agli agenti della volante della polizia che sono stati gentilissimi e soprattutto disponibili", ci ha scritto la signora.