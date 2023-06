Disservizi

Lettori: "Bagni della Villa Bellini, chiusi"

"Alla Villa Bellini è impossibile usufruire dei servizi igienici, sia per le donne, sia per gli uomini. Le mamme che hanno bimbi piccoli non hanno nessun ausilio per poter cambiare il pannolino ai neonati e nelle vicinanze dei servizi igienici, naturalmente chiusi, la puzza di orina ed escrementi è insopportabile", così segnala una nostra lettrice