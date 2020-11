Settimana europea dei rifiuti invisibili - A Catania il 29 novembre

Cinque passi per “dimagrire” dal peso eccessivo dei rifiuti: informazione, consapevolezza, creatività, azione e arte. Ecco la ricetta ecologica di Dusty per la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), la cui edizione 2020 si svolgerà dal 21 al 29 novembre, puntando l’attenzione sui «rifiuti invisibili», ossia i materiali scartati durante le fasi di produzione di un oggetto. Il loro impatto sull’ambiente è infatti dannoso e complesso, anche in termini di quantità; ad esempio, la produzione di uno smartphone del peso di 200gr genera 86kg di rifiuti invisibili.

La Sicilia è grande protagonista della SERR – non solo perché la Regione Siciliana è tra i componenti del Comitato promotore italiano – ma anche perché Dusty, tra le imprese “veterane” dell’iniziativa europea, coinvolgerà nelle attività di sensibilizzazione sei Comuni di quattro provincie dove svolge il servizio di igiene ambientale: Catania, Misterbianco, San Giovanni La Punta, Avola, Barcellona Pozzo di Gotto e Termini Imerese.

In ognuna di queste città sarà allestita una mostra ecologica guidata – all’aperto e nell’assoluto rispetto delle normative anti Covid – in cui i visitatori saranno accompagnati a conoscere e riconoscere i “rifiuti invisibili”, a calcolarne il proprio peso individuale e a scegliere le buone pratiche per ridurlo. Il percorso si snoderà lungo tappe segnate da pannelli grafici descrittivi e opere creative realizzate con materiali da riciclo, con l’obiettivo di informare, ma soprattutto di emozionare e far riflettere, per stimolare un cambiamento di abitudini e nuovi propositi.

CALENDARIO

- Avola: 22 novembre, dalle 10 alle 13, atrio del Palazzo Comunale, Corso Garibaldi, 82

- Misterbianco: 25 novembre, dalle 9 alle 12, presso il Parco Giochi Comunale Falcone (Str. S. Giovanni Galermo 67); e 28 novembre, dalle 9 alle 12, in Via Madonna degli Ammalati 310, in località Campanarazzu

- San Giovanni La Punta: 26 novembre, dalle 9 alle 12, in Piazza Lucia Mangano

- Barcellona Pozzo di Gotto: 26 novembre, dalle 9 alle 12, presso il Centro Comunale di Raccolta in via Ettore Maiorana 18

- Termini Imerese: 27 novembre dalle 10 alle 13, Lungomare Cristoforo Colombo 4

- Catania: 29 novembre, dalle 9 alle 12, in Piazza Nettuno