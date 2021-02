Viaggi - Le mete acccessibili ai tempi del Covid-19

Come già sottolineato qualche giorno fa all'epoca del Covid-19 viaggiare è diventato molto difficile.

Bloomberg però ha voluto aiutre gli amanti dell'avventura pubblicando una guida dedicata alle località che si possono o si potranno tra qualche tempo visitare nonostante la pandemia.

Ovviamente nella classifica si tiene conto della situazione sanitaria delle location.

Antartide - Si può viaggiare tra i ghiacci come passeggeri della compagnia Ponant, esperta in recupero delle acque glaciali e nella raccolta dei relativi dati. In Antartide non c'è praticamente traccia del Covid-19 ed a bordo delle navi vengono effettuati controlli continui.

Marocco - Overland Tracel offre dei viaggi che hanno inizio al di fuori da Marrakesh verso il deserto, in particolar modo verso il villaggio di Ksar Ait Ben-Haddou. I percorsi poi possono esere ancor di più personalizzati perchè è possibile fermarsi anche in altri villaggi o in città senza nome in mezzo al deserto in compagnia delle comunità di nomadi. Nel mese di febbraio in Marocco si sono registrati secondo l'OMS solamente 121 nuovi casi.

Laos - Lo si potrà raggiungere presto dalla Cina grazie alla costruzione degli ultimi binari ferroviari di collegamento (circa 400 km). C'è però da dire come i dati sull'emergenza Covid-19 siano un po' incompleti, anche se fino a questo momento si parla di 45 casi e zero morti secondo l'OMS.

Maldive - Spiagge bianche isolate e completo relax. Al momento nello stato le vaccinazioni sono in corso e si è già arrivati a quota 6.000.

Costa Rica - Anche qui il must è spiagge bianche e mare come se non ci fosse un domani. La situazione Covid-19 sembra sotto controllo in quanto da gennaio a febbraio fino a questo momento si sono registrati solamente 196.438 casi.

Alabama - L'attrazione principale da vedere nella capitale Montgomery è sicuramente il 'Freedom Rides Museum', ossia un museo che raccoglie filmati d'archivio sulla campagna contro le leggi razziste. L'Alabama negli ultimi 8 giorni di febbraio secondo l'OMS ha registrato solamente 8.000 casi di Covid-19.

Australia - Nel nuovo continente ci sono stati in totale solamente 28.900 casi di Covid-19 con 909 morti. I nuovi casi negli ultimi giorni sono stati solamente 2. Non c'è quindi occasione migliore, ovviamente per chi può permetterselo visto il costo, di fare il viaggio della vita visitando l'Australia da Nord a Sud.