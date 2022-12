Sicily Football Lawyers Cup, Croazia e Brasile in trionfo

Sono tornati in Sicilia con la voglia di portare a casa un’altra coppa e sono riusciti nell’intento. Gli avvocati croati, dopo il successo incassato nel 2021, si sono aggiudicati anche quest’anno la Sicily Football Lawyers Cup. Tre giorni di sfide, con altre 14 squadre provenienti da tutto il mondo, per conquistare la finale, domenica 11 dicembre 2022, giocata a denti stretti contro i catanesi di Lex Catania, che hanno ceduto 2-1, sull’erba del campo centrale dell’Etna Sport Club. Una finale combattutissima, arbitrata da Manuela Nicolosi, arbitro di Ligue 1, con alle spalle un arbitraggio nei mondiali di calcio femminile del 2019. Ad aggiudicarsi invece la categoria femminile il team proveniente dal Brasile che ha battuto per 3-2 le avvocate dell’Asd Lex Catania, padrone di casa e detentrici del titolo 2021.

La Sicily Football Lawyers Cup ha preso il via lo scorso 8 dicembre con il sorteggio dei gironi che hanno visto scendere in campo 15 squadre, con rappresentanze provenienti da 4 continenti del mondo. Parola d’ordine per tutti fairplay, pur avendo ognuno l’obiettivo di portare a casa il successo. Dalla Turchia alla Francia, dall’Arzebaigian alla Lituania, dall’Iran alla Polonia, dal Brasile alla Grecia, per citarne alcune, senza dimenticare le squadre catanesi, palermitani e messinesi che non hanno voluto mancare all’incontro internazionale.

L’evento, giunto alla sua quarta edizione, è organizzato da ASD Lex Catania in collaborazione con l'ente di promozione sportiva C.S.A.In. affiliata al Coni, ed è sostenuto da Gyada Cosmetics, Sielte, Rei Sport, Huawei, e vede il tirocinio del Comune di Catania e dell’Ordine degli Avvocati di Catania.

“Anche quest’anno abbiamo passato tre giornate indimenticabili. - spiega Domenico Di Mauro, l’avvocato patron del torneo e presidente di Lex Catania - Di edizione in edizione quelli che vengono a giocare non sono solo colleghi, ma amici che giungono a Catania da tutto il mondo. I loro sorrisi, le strette di mano, gli arrivederci che si dicono l’un l’altro, mi dicono che siamo sulla giusta strada, quella che rende sempre più internazionale la nostra città nell’ambito del calcio per avvocati, fenomeno sempre più in crescita a livello mondiale. Sicily Football Lawyers Cup crea relazioni, professionali e non, che durano nel tempo”.

E quest’anno la Coppa si è arricchita di momenti diversi. A cominciare dal torneo di eSport organizzato con il gruppo di CSI Italia, che ha visto la partecipazione di numerosi avvocati, e del Simposio Internazionale sullo sport, organizzato dall’avvocato Ida Linda Reitano, che è stato un grande momento di confronto grazie agli interventi di Ylenia Frezza, unica italiana eSports player e Content Creator per EA Creator Network e madrina della Coppa, l’avvocato Riccardo Lanzo legale di Khaby Lame e molti altri influencer, il Presidente di Sielte s.p.a. Salvo Turrisi, l’avv. Giuseppe Sapienza presidente Camera Tributaristi. “Il nostro focus è stato quello di affrontare tematiche attuali quali la digitalizzazione, l’inclusione e la parità di genere nel mondo dello sport - ha spiegato l’avvocato Reitano - E, tra le altre cose, il lavoro che abbiamo fatto, con Sielte e Rei Sport, è stato quello di sostenere il percorso delle avvocate brasiliane fino a portarle qui in Italia, a disputare e poi vincere la Coppa”.

Oltre al titolo maschile e femminile, altre le premiazioni. Per la categoria femminile Mendoza, Brasile, miglior giocatrice, Zuccarello della Frumento, ha conquistato il titolo di capocannoniere, Conti di Asd Lex Catania, quello di miglior portiere. Nella Categoria maschile, miglior portiere Paulakdas, Grecia, Benic e Buric Ante della Croazia, rispettivamente miglior giocatore e capocannoniere. Ad aggiudicarsi la seconda edizione del Campionato italiano di calcio a 7 per avvocati organizzato dallo Csain, la Lex Catania. La coppa dell’ordine degli avvocati di Catania è andata alla Polonia.

Nel corso del torneo si è tenuto anche il Memorial Giuseppe Di Mauro, dedicato all'avvocato catanese anima del torneo stesso e scomparso alla vigilia dell'edizione 2021. In campo sono scesi avvocati di ogni età, insieme ai loro figli. Grandi e piccoli hanno giocato insieme per ricordare un uomo appassionato del suo lavoro, di calcio, con grandi valori sempre condivisi con la sua amata famiglia.

Con la consegna dei premi, l’arrivederci all’edizione 2023.