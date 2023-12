Cus Catania, al via la stagione di Serie B di basket in carrozzina

Parte dalle mura di casa la stagione della squadra di Basket in carrozzina del Cus Catania impegnato nel campionato di Serie B. Domenica 17 dicembre, infatti, la squadra della coach Gabriella Di Piazza farà il suo esordio al Palacus contro la Giovani e Tenaci Asd.

Le parole della coach, Gabriella Di Piazza. “Ci apprestiamo ad iniziare una nuova stagione in cui ci auguriamo di continuare il percorso intrapreso lo scorso anno che ha dato il via ad un nuovo progetto tecnico - ha dichiarato -. Esordio duro ma stimolante quello contro la formazione dei Giovani e Tenaci, squadra che fa da vivaio a grandi società come il Santa Lucia e il Giulianova. Un’ottima rosa formata da giovani che gravitano in orbita nazionale e guidati da un’icona del Basket in carrozzina come coach Rossetti. Noi non abbiamo professionisti ma ciò non significa che scenderemo in campo con timore reverenziale. I ragazzi hanno lavorato con molta determinazione nelle ultime settimane. Sono sicura che, a prescindere dal risultato, faremo una grande partita”.

Le parole del responsabile di sezione, Massimo Oliveri. “Iniziamo la nuova stagione con più consapevolezza rispetto all’anno scorso - ha detto -, considerando che abbiamo mantenuto la maggior parte dei giocatori in rosa. Ci auguriamo che questa continuità possa garantire una stagione all’altezza delle nostre aspettative. Siamo consapevoli della forza di alcune delle formazioni presenti nel girone ma sono certo che con la nostra caparbietà e determinazione saremo un ostacolo duro da affrontare per tutti, a cominciare da Giovani e Tenaci con cui esordiremo nel primo turno casalingo al Palacus”.

ROSTER, STAFF TECNICO E DIRIGENZIALE

SQUADRA

ALFIO SCUDERI

ANGELO FONTE

DOMENICO VINCIGUERRA

GIUSEPPE BARONE

GIUSEPPE GARRAFFO

LUIGI D’AGATA

MANUEL BALSAMO (CAPITANO)

MARCO GUIDOTTO

MASSIMO CHILLEMI

SALVO PETRONIO

SALVO VASTA

STAFF TECNICO

GABRIELLA DI PIAZZA - COACH

ILENIA BULLA – ASS. COACH

PIERLUCA CARUSO - ASS. COACH

MANUELA PENNISI - MEDICO

ROBERTA ZITO - TERAPISTA

STAFF DIRIGENZIALE

MASSIMO OLIVERI - RESPONSABILE DI SEZIONE

ELIDE LA SCALA - DIRETTORE SPORTIVO

ARIANNA ROTONDO - DIRIGENTE