A2: Catania piegata in casa da Albese, brutto 0-3 che chiude la regular season

Dura e netta sconfitta per la Pallavolo Sicilia Catania contro la formazione lombarda della Tecnoteam Albese Volley Como. Nella formazione allenata da coach Chiappafreddo, in avvio Aurora Poli al centro sostituisce Serena Bertone infortunata anche se in panchina. Per il resto formazione delle ultime partite con Bridi in regia, opposto Conti, di banda Bulaich e Bordignon, libero Oggioni e al centro Catania.

Dopo un primo set giocato alla pari , punto a punto, e perso solo nel finale per la bravura in battuta della neo entrata Chiara Pinto che piazza due ace sul 23-23, Bordignon e compagne nei restanti due set sono sembrate imprecise, in certi momenti aver perso quelle caratteristiche che le avevano portato a splendide partite e risultati positive nelle ultime settimane. Le rossoazzurre lo scorso turno hanno riposato, e forse questo ha determinato un effetto negativo sulla squadra. Le avversarie sono sembrate più in palla anche se non è mancato l’impegno da parte delle etnee.

Questa battuta d’arresto non peserà poco sulle speranze di salvezza delle atlete di casa. Infatti dalle prossime settimane le etnee saranno impegnate in un girone all’italiana andata e ritorno contro le ultime quattro squadre del girone A, cioè ad oggi Altino, Aragona, Sant’Elia e una tra Marsala e Ravenna. I 16 punti della classifica finale dovranno essere il trampolino per colmare la differenza di punti con Vicenza (20 punti) e Club Italia (19 punti), ma anche tenere a distanza sia Sant’Elia (15 punti ) che Aragona (14 punti).

Il tecnico Mauro Chiappafreddo al termine commenta così il match contro le lombarde: “Sapevamo di affrontare una formazione che ha sia la forza del gruppo sia alcune individualità importanti; purtroppo non siamo riuscite ad esprimere il nostro gioco, neanche nel primo set , si vedeva che stasera mancava qualcosa”. Il tabellino del match:

PALLAVOLO SICILIA CATANIA-TECNOTEAM ALBESE 0-3 (23-25, 17-25, 19-25)

CATANIA: Bordignon, Catania, Conti A, Oggioni, Bertone, Picchi, Bulaich, Bridi, Conti M, Poli. All. Chiappafreddo

ALBESE: Ghezzi, Veneriano, Lualdi, Cialfi, Scurzoni, De Nardi, Gallizioli, Bocchino, Zanotto, Oikonomidou, Baldi, Pinto, Mocellin, Nardo. All. Mucciolo