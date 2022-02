A2: due set da sogno per Catania che fa tremare la capolista Talmassons

Dura solo due set la partita della Pallavolo Sicilia Catania contro le più quotate atlete friulane della CDA Talmassons. Nei primi due parziali Bordignon e compagne giocano una bella pallavolo e tengono testa alle atlete di casa, anzi sfiorano la vittoria anche nel primo set, se non fossero intervenuti errori nei momenti cruciali; reagiscono nel secondo e riescono a portarsi in parità meritatamente.

Nel terzo set gli errori delle etnee aumentano anche per merito delle atlete guidate da una Obossa irresistibile (27 punti finali per lei). Ancora buona la prova della giovane Alessia Conti che con i suoi 18 punti rappresenta la migliore realizzatrice tra le ragazze catanesi.

Ancora senza punti in classifica, ma con la consapevolezza di potersi giocare le proprie carte in chiave salvezza. Talmassons è stata costretta a sfoderare una prestazione maiuscola e una prova di grande maturità per avere la meglio delle etnee: il 27-25 in loro favore nel primo parziale e la conquista del secondo per il momentaneo 1-1 sono le ottime basi da cui ripartire. Il tabellino del match:

CDA TALMASSONS-PALLAVOLO SICILIA CATANIA 3-1 (27-25, 23-25, 25-13, 25-14)

CDA Talmassons: Bovo, Panucci, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto(L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte(L) e Nicolini(K)

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania: Bordignon, Catania, Conti A., Bonaccorso(L),Oggioni, Bertone, Picchi, Bulaich Simian, Bridi, Conti M.(L), Poli.