Grandi ambizioni per il CUS Catania: la Serie B2 sta sempre più stretta

Sconfiggo gli invincibili e castigo i ribelli: il CUS Catania ha preso decisamente alla lettera le frasi in latino riportate sul dorso in marmo della Fontana dell’Elefante, il simbolo della città. La formazione etnea, infatti, è tra le realtà che stanno creando più entusiasmo nel volley femminile locale grazie a un ruolino di marcia che lascia ben sperare per il futuro. La squadra guidata in panchina da coach Luana Rizzo è terza nella classifica del girone L della Serie B2, ma il gradino più basso del podio è soltanto illusorio. In effetti, la corsa alla promozione in B1 di questo raggruppamento è una appassionante questione a tre, con la capolista Modica a quota 36 punti, Traina a 35 e per l’appunto il CUS Catania che ha conquistato 34 punti.

Le prime tre della classe sono dunque racchiuse in appena due punti, rendendo con tutta probabilità il salto di categoria e l’accesso ai play-off incertissimi fino al termine della regular season. Le catanesi non possono che essere orgogliose per il percorso fin qui compiuto. Nelle prime tredici gare e dunque al termine del girone d’andata, le rossoblu hanno vinto ben 11 volte, subendo appena due ko (uno dei quali maturato al tie-break). Il fatto che queste ragazze abbiano soltanto 5 punti in meno rispetto a tutti quelli disponibili fa capire ancora meglio quanto straordinario sia quello che stanno costruendo.

La stagione del CUS è partita con tre successi rotondi, 9 set vinti e nessuno ceduto, prima della sconfitta al quinto parziale nel derby contro il Volley Valley in una partita dalle mille emozioni. Sono poi giunte altre due vittorie e il secondo ko sul campo del Modica, uno 0-3 forse eccessivo visto l’andamento della seconda e della terza frazione di gioco. Da quel momento le catanesi non si sono più fermate, inanellando 6 affermazioni di fila (tra cui lo spettacolare 3-1 in trasferta sul campo del Traina).

È un club che può ancora far sognare, già a partire dalla prima gara del girone di ritorno. Il CUS Catania tornerà a giocare domenica 11 febbraio a Palermo per affrontare la GBT Medtrade settima in classifica (piegata in tre set all’esordio in campionato). Il roster ha dimostrato tutto il proprio valore, il sapiente mix tra atlete (Daria Ciccia, Gabriella Ferlito, Alessandra Marino, Ivana Cianci, Elide Bontorno e Maria Concetta Battiato) e giovani in rampa di lancio desiderose di mettersi in mostra e di scrivere una pagina importante per il volley femminile etneo. Di sicuro ci sarà ancora da divertirsi molto.