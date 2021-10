L’Aquila Bronte fa sempre più sul serio: ecco Papa e Andronico

Diego Papa nuovo dirigente dell'Aquila Bronte. Affermato Manager (Direttore Operativo preso la Salmoservices Group), ma anche un grande appassionato di sport, ha praticato diverse discipline, in particolare il Rugby dove ha giocato per parecchi anni con ottimi risultati nel catanese. Competete, empatico, con ottime capacità organizzative e di problem solving, l'Aquila Volley si assicura un dirigente con la D maiuscola che aiuterà la società a crescere nelle politiche, nella filosofia e nella pianificazione futura.

Ma accanto a quest’arrivo c’è anche l’innesto di un nuovo giocatore. Si tratta di Federico Andronico. Ricopre il ruolo di schiacciatore ed è cresciuto nelle giovanili dell'Usco Gravina e Volley School, vantando numerose esperienze in Serie B e C. Ha vestito le maglie di Aquilia Acireale, Papiro Fiumefreddo, Pallavolo Augusta, Volley Letojanni e nell'ultima stagione Alus Mascalucia in serie C. Nel 2018 ha fondato con suo fratello la Masterball Academy frutto della passione per il beach volley iniziata a 18 anni con la splendida cavalcata al 5° posto alla finale scudetto U19 di Catania, poi da lì tanti bei risultati, podi nazionali, fino alle esperienze da allenatore. Con la Masterball ha vinto uno scudetto U20 a Bibione a giugno 2021. Ora è pronto per mettersi a disposizione e dare il suo contrinuto in questa nuova avventura di serie B.