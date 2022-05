B1: cala il sipario sulla stagione dell’Hub Ambiente Catania, sconfitta con la Forex Olimpia

Squadra in casa

Squadra in casa Forex S. Salvatore

La stagione 2021-2022 dell’Hub Ambiente Catania è terminata sabato scorso in Campania, per la precisione a San Salvatore Telesino (Benevento). Le ragazze di coach Baldi si sono confrontate contro le padrone di casa della Forex Olimpia, squadra che era alla ricerca degli ultimi punti necessari per evitare un coinvolgimento troppo diretto nelle sfide salvezza.

Hanno prevalso le maggiori motivazioni delle atlete sannite, capaci di regolare Catania in tre set senza troppi fronzoli. C’è poco da dire sui primi due set, in cui le distanze nel punteggio sono state fin troppo evidenti (12 punti nel primo parziale e appena 11 nel secondo per l’Hub Ambiente), poi nella terza frazione di gioco si è vista un’altra squadra.

Le siciliane hanno dato filo da torcere alla Forex Olimpia, arrivando fino a 20 punti complessivi che ovviamente non sono stati sufficienti per mettere in discussione la partita. Nella classifica finale del girone F della B1 di volley femminile, Catania si è posizionata al penultimo posto con 7 punti, frutto di due vittorie e 20 sconfitte. Il tabellino del match:

FOREX SAN SALVATORE TELESINO-HUB AMBIENTE CATANIA 3-0 (25-12 25-11 25-20)

SAN SALVATORE TELESINO: Moretti (L), Del Vaglio, Biscardi L., Matrullo, Cassone, Sanguigni, Labianca, Biscardi G., Fuoco, De Angelis, Romano, Lamparelli. All. Eliseo

CATANIA: Curti, Agbortabi, Asero, Silvestre, Altavilla , Merler, Baglio, Foti, Carnazzo, Muscetti, Chiesa (C), Manservisi. All. Baldi