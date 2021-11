B1: Catania cede 3-0 alla Fiamma Torrese, non mancano i segnali positivi

Quinta giornata di campionato del campionato nazionale di serie B1 Femminile per l’Hub Ambiente Catania. Nonostante la sconfitta, arrivano segnali positivi dalla difficile trasferta di Torre Annunziata, contro la ben attrezzata Givova Fiamma Torrese. Inizio set avvincente, con le ospiti che si portano in vantaggio sul 7-9.con l’attacco in diagonale di Maria Boccia. Prisco attacca e si va sul pareggio: 9-9 al PalaPittoni. È però un fuoco di paglia, il primo parziale se lo aggiudicano le campane con un 25-16 eloquente. Il secondo set si apre con la Fiamma Torrese che. Tentativo di rimonta dell’Hub Ambiente Teams Volley Catania subito spento dalla schiacciata potente di Campolo. Ancora una volta, dopo la rottura dell’equilibrio, le padrone di casa dilagano, col set che finisce 25-13. Terzo set in iniziale parità, poi Fiamma Torrese tenta di scappare e le giocatrici di casa stoppano la reazione dell’firmando il punto del 22-16. Si arriva presto al 25-18 definitivo che chiude il match, ora le etnee dovranno concentrarsi per affrontare al meglio il prossimo incontro, la sfida interna contro Desi Palmi. Il tabellino del match:

GIVOVA FIAMMA TORRESE-HUB AMBIENTE CATANIA 3-0 (25-16, 25-13, 25-18)