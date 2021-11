B1: Catania non riesce a frenare l’impeto della Forex Olimpia, finisce 0-3

Sabato amaro per le ragazze dell', superate in tre set dalla. Nella quarta giornata del campionato di serie B1 femminile girone F, infatti, le sannite hanno affrontato le etnee imponendosi per 3 set a 0 (). Una partita che era da vincere a tutti i costi per la truppa di Francesco Eliseo dopo la sconfitta maturata al tie-break contro Messina ma anche per le padrone di casa. Ilsi gioca sul filo dell’equilibrio fino a quando le ospiti riescono a prendere il largo e poi a chiudere con il parziale di 16 a 25.

Il secondo set si gioca sulla falsariga del primo con la Forex che riesce però prima del previsto a domare le catanesi e a prendere il largo dominando fino alla fine senza affanni e chiudendo sul 17 a 25. Nel terzo set non c’è storia e San Salvatore Telesino chiude agevolmente la gara vincendo il set 15 a 25. Catania continua ad essere in fondo alla classifica a zero punti, insieme a Cutrofiano che ha due gare in meno (un recupero e la partita di oggi). Tra una settimana l’impegno in trasferta contro Fiamma Torrese. Il tabellino del match:

HUB Ambiente Teams volley Catania - Forex Olimpia Volley San salvatore Telesino 0-3 (16-25, 17-25, 15-25)

HUB AMBIENTE TEAMS VOLLEY CATANIA: 17 Roberta Chiesa, 3 Emanuela Agbortabi, 9 Olimpia Merler, 18 Giorgia Manservisi, 6 Veronica Silvestre, 16 Eleonora Muscetti, 5 Sara Asero L1, 12 Alessia Foti L2, 1 Gea Penelope Curti, 11 Giulia Baglio, 7 Roberta Altavilla. Allenatore Ina Baldi

FOREX OLIMPIA VOLLEY: 2 Ferrara, 17 Labianca, 5 Del Vaglio, 15 Sanguigni, 14 Cassone, 8 Biscardi, 1 Moretti L1, 6 Romano, 10 Matrullo, 11 Filipella, Biscardi G Allenatore Eliseo