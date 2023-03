B1. Hub Ambiente Catania da applausi nel derby contro la quotata Amando Volley

Mai dare per spacciata l’Hub Ambiente Catania. La formazione etnea sarà anche il fanalino di coda del girone E della Serie B1 di volley, ma ha venduto cara la pelle ieri al PalaAbramo nel derby contro la seconda in classifica, l’Amando Volley. Le messinesi hanno vinto, ma faticando parecchio, come dimostrato soprattutto dai primi due set. Sugli scudi, in particolare, Luzzi con i suoi 22 punti (miglior realizzatrice di giornata) e l’ex Mercieca. Nel primo set le ospiti provano la fuga approfittando di un redditizio turno al servizio della Gervasi che conduce le sue sull’8-12 (diagonale della Cecchini).

I quattro punti di vantaggio si registrano anche sul 15-19 (attacco vincente della solita milanese col n. 3 di casacca, stavolta dalla seconda linea) e sul 16-20 (Gervasi). Quello che non ti aspetti è la convinta reazione delle padrone di casa che punto dopo punto agguantano la parità sul 22-22 e si portano addirittura in vantaggio (in entrambe le occasioni c’è lo zampino della centrale Beltrani). Le ospiti piazzano però il guizzo finale e il set si chiude sul 23-25 con un ace di Maria Chiara Spitaleri entrata per servire in luogo della De Candia. Il secondo parziale inizia sulla stessa falsariga del primo ovvero con le ospiti avanti con cinque punti di vantaggio che registriamo in più occasioni: 8-13 (tap-in della De Candia); 12-17 su un errore al servizio delle etnee e sul 14-19 complice un’invasione a rete.

Dopo di che, la rimonta delle catanesi che così come nel primo set si portano sul 23-22. Murri impatta il risultato con un bel muro e l’ace della Cecchini sembra poter dare al set lo stesso finale del precedente. Stavolta però non è così, le etnee non mollano e sono loro a piazzare il guizzo vincente prima con Sharon Luzzi e poi con un pallonetto di Sant’Ambrogio. Anche se all’insegna dell’equilibrio, nel terzo set le santateresine denotano un piglio maggiore. È ancora la Spitaleri che chiamata in campo per battere mette in difficoltà la retroguardia avversaria. Con lei al servizio avviene la fuga decisiva (17-21, frangente in cui l’accoppiata a muro Cecchini-Murri appare invalicabile).

Le padrone di casa non hanno la forza per rialzarsi e cedono sotto i colpi di capitan Bertiglia e Murri anche se il punto conclusivo, quello del 19-25, è siglato da Romina Courroux che contende con successo all’avversaria un pallone a fil di rete. Lieve infortunio patito da Matilde Mercieca che non le impedisce di essere protagonista positivo di avvio di quarto set con tap-in, muri e anche un ace. La parità in avvio (5-5) gradatamente si trasforma in un vantaggio esterno sempre più corposo: le amandine mantengono stavolta la concentrazione e portano con tranquillità il set fino alla conclusione (punto decisivo di Benny Bertiglia). Il tabellino del match:

HUB AMBIENTE CATANIA-AMANDO VOLLEY 1-3 (23-25, 27-25, 19-25, 19-25)

CATANIA: Beltrani 10, Luzzi 22, Minervini 3, Mercieca 16, Carnazzo 10, Sant’Ambrogio 6, Di Fabio (L), Foti, Emmi, Bisicchia, Altavilla, Mastroeni. All: Baldi

AMANDO: Gervasi 12, Cecchini 21, Spitaleri 1, Galuppi (L), Courroux 3, Giacomel, Amaturo, Franceschini, Murri 12, Nielsen, De Candia 3, Bertiglia 15. All: Prestipino