Volley femminile B1. L'Hub Ambiente Catania ha un nuovo libero: Sara Di Fabio

Per la nuova stagione in Serie B1 (volley femminile), l’Hub Ambiente Catania si affiderà a Sara Di Fabio, libero classe 2002 nato a Rho (Milano). Inizia il suo percorso agonistico nel 2017 alla Pro Patria Milano Volley, dove viene allenata proprio in questo ruolo, nella stagione 2019/2020 vive un’esperienza importante giocando al Certosa Volley, l’anno successivo milita invece in B2 con l’Ezzelina Volley e nella stagione 2021/2022 ha conquistato la promozione diretta in B1 giocando con la P2P. Dunque il suo è un curriculum sportivo di tutto rispetto.

Ecco le prime impressioni da giocatrice catanese: “Sono molto contenta di essere stata chiamata al Teams Volley Catania e spero di poter dare il mio contributo, per questa sfida in B1 che andremo ad affrontare insieme. Sono un libero che predilige la difesa, ma non sono da meno anche nella fase di ricezione. Sono sicura che mi ambienterò molto bene sia con le mie nuove compagne che con la società, spero di poter fare un buon campionato visto che questa è la mia prima esperienza in B1, ci sarà da lavorare molto ma questo non mi spaventa e forza Catania”.