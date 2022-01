B1: l'Hub Ambiente Catania si rinforza con un gradito ritorno, la centrale Paola Carnazzo

Arriva in casaPaola Carnazzo: classe 1999, centrale, alta 183 centimetri, ha già militato a 17 anni nelle fila della Teams Volley Catania, allenata da Ina Baldi, nella massima serie regionale nella stagione 2016-2017. Arriva dadove ha giocato la prima parte del campionato con il Progetto Volley Smart Caffè Trinca, prima in classifica in serie B2 nel girone P.

Il suo curriculum è di tutto rispetto: nella stagione 2017-2018 approda in B1 con la Planet Pedara, nel 2018-2019 gioca in B2 con la Kondor Volley, per ritornare in Serie B1 con il PVT Modica nella stagione 2019-2020. Nell’ultimo campionato, invece, ha giocato con l'Ardens Comiso, portando la sua squadra fino alla conquista dei play-off promozione. Comiso ha rinunciato alla seconda fase ed è scattato il passaggio al Volley Terrasini dove con le sue compagne di squadra ha centrato la promozione in B1.

Queste le sue parole dopo l’ingaggio: “Sono arrivata da poco in casa Teams Volley e ho subito trovato serietà, voglia di lavorare, e impegno massimo da parte di staff e atlete, insomma le prerogative di questa famiglia. Sono certa che con la professoressa e tutto il gruppo squadra faremo bene, e non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percorso! Fiduciosa di ciò faccio, a tutti noi un grosso in bocca al lupo per la seconda parte di stagione”.