Torna il campionato di Snow Volley: confermata la tappa di Linguaglossa

Come avvenuto lo scorso anno, prenderà il via a Lorica (Cosenza), la prima tappa del Campionato Italiano Assoluto 2024 di Snow Volley. Dopo il successo degli ultimi anni, dunque, la macchina organizzativa federale, coadiuvata dal prezioso supporto della provincia di Cosenza e delle amministrazioni locali, sta limando i preparativi finali per l’inizio di questa importante manifestazione. Un anno fa sono state otto le formazioni partecipanti divise in due gironi da quattro. Le prime due squadre classificate di ogni girone hanno avuto accesso direttamente in semifinale, mentre le seconde e le terze classificate hanno disputato i quarti di finale. La manifestazione si è conclusa poi con le finali 3/4° e 1/2° posto. Il calendario prevede un appuntamento importante anche nel Catanese, come si vede nel dettaglio delle date:

Lorica (San Giovanni in Fiore, Cosenza) - 4 febbraio

Linguaglossa (Catania) - 25 febbraio

Sestola (Modena) - 10 marzo

Plan de Corones (Bolzano)

12-13 aprile - Finale Campionato Italiano Under 18

13-14 aprile - Finale Campionato Italiano Assoluto

Qual è il regolamento dello Snow Volley? A ogni tappa di questo Campionato Italiano si possono iscrivere non più di 12 squadre, fatta eccezione per la tappa finale che ne prevede invece 16. In casi particolari questi numeri possono essere aumentati a discrezione del supervisore. La formula viene decisa dallo stesso supervisore, normalmente però gli incontri si svolgono al meglio di 2 set su 3 complessivi, con 15 punti come soglia massima da raggiungere e uno scarto di due lunghezze.