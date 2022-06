Cena di fine stagione per il Teams Volley Catania

Come da tradizione, anche quest'anno, a conclusione della stagione sportiva 2021/2022, si è tenuta la cena in casa Teams Volley Catania. La professoressa Ina Baldi e il presidente Gravagno hanno accolto nella loro location lo staff, tutte le atlete e i loro genitori per un momento importante e di condivisione. La serata è stata un vero successo, all'insegna dei sorrisi, del relax e del piacere di stare insieme, quello che in fondo significa fare pallavolo.

Quasi un centinaio di persone si sono ritrovate con grande piacere, a testimonianza che la famiglia della società catanese è grande e speciale. Si tratta soltanto di un arrivederci al prossimo anno, in attesa di affrontare nuove e ambiziose sfide con la stagione 2022-2023 alle porte, nella speranza che il gruppo sia ancora più numeroso e unito.