Futuro lontano dalla Rizzotti Design Catania per coach Mauro Chiappafreddo

"Ringrazio innanzitutto le ragazze e tutto lo staff che ha collaborato con me, per la dedizione e la passione con cui abbiamo lavorato, purtroppo una retrocessione che fa male ma lo sport è questo". Le parole di coach Mauro Chiappafreddo in occasione della retrocessione della Rizzotti Design Catania potrebbero essere state anche le ultime come tecnico della formazione etnea. L’allenatore sarebbe in contatto da tempo con una squadra di Serie A2, vale a dire la Tecnoteam Albese che ha appena ottenuto la salvezza dopo una splendida stagione da neopromossa.

Le indiscrezioni sono sempre più insistenti: i contatti tra Chiappafreddo e la società comasca sarebbero in corso da tempo, di conseguenza si dovrebbe attendere soltanto l’ufficialità. Per quel che riguarda Catania, pronta ad affrontare il prossimo campionato di B1, non ci sono invece ipotesi al vaglio, dunque per conoscere qualche dettaglio sulla stagione 2022-2023 si dovrà attendere ancora qualche settimana.