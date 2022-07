L'Hub Ambiente Catania parteciperà al campionato di B1 anche nella stagione 2022-2023

Ora è ufficiale, anche l’Hub Ambiente Catania farà parte della Serie B1 di volley femminile nella stagione 2022-2023. La FIPAV ha reso noti i raggruppamenti e la formazione etnea fa parte del girone E insieme ad altre squadre siciliane, laziali, campane e pugliesi.

Non si è fatto attendere il commento del presidente Elio Gravagno: “Siamo felici e orgogliosi di aver ricevuto la conferma da parte della federazione di averci reintegrato nel Campionato Nazionale di Serie B1 Femminile. Un ringraziamento particolare al nostro Main Sponsor Hub Ambiente di Luigi Distefano per aver confermato e sposato il progetto. Grazie a nostri partner WAVE E FOCUS che saranno ancora con noi anche nella stagione 2022 - 2023 Siamo consapevoli che il percorso che ci aspetta è molto difficile e complesso da tutti i punti di vista. Siamo contenti di festeggiare i 40 anni compiuti della Teams Volley Catania con la disputa della serie B1, per il secondo anno di fila. Proseguiamo nella ricerca di sponsor addizionali e di atlete di categoria per il del Progetto Hub Ambiente Teams Volley Catania, che comprende non solo la serie B1 ma tutto il settore giovanile e il campionato Regionale di Serie C . Speriamo di trovare qualcuno che voglia accompagnarci in questo stimolante viaggio”.