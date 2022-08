L'Hub Ambiente Catania rinforza il reparto delle attaccanti con Chiara Sant'Ambrogio

Nelle ultime ore è arrivato il turno di presentare un altro volto nuovo per quel che riguarda l’Hub Ambiente Teams Volley Catania: la giocatrice si chiama Chiara Sant’Ambrogio, calabrese, classe 2004, altezza 1.75 m, di ruolo attaccante. È cresciuta nella squadra della sua città, ovvero l’A.S.D. Polisportiva Pallavolo Elio Sozzi, dove ha giocato tutti i campionati giovanili e senior, fino ad essere inserita nel Roster del Campionato Regionale di Serie C.

Le sue prime parole da giocatrice catanese sono piene di entusiasmo: “Sono molto contenta di poter far parte del Teams Volley Catania. Questa è la mia prima esperienza al di fuori della società con la quale sono cresciuta, l’Asd Pallavolo E. Sozzi. So che non sarà un campionato facile però sono sicura di dare il massimo per sfruttare al meglio quest’opportunità. Non vedo l’ora di iniziare per dare il mio contributo nella squadra”.