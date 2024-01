Una palermitana a Catania: Mariasofia Barbaro ingaggiata dalla Volley Academy WeKondor 

Si dice sempre che si torna dove si è stati bene e l’ultima notizia ufficializzata dal Catania Volley, capolista del girone E della Serie B1 di volley femminile, ne è la chiara conferma. Torna a vestire i colori rosso e blu la palermitana classe 2003 Mariasofia Barbaro. Prospetto di grande interesse nel campionato di B1, la schiacciatrice alta 193 cm ha vissuto la prima parte di stagione all’Olimpia San Salvatore Telesino (nello stesso girone delle catanesi), ritagliandosi appunto un ruolo da assoluta protagonista. Dopo aver iniziato il suo percorso a Marsala con Progetto Volley, ha completato la sua crescita proprio nelle giovanili rossazzurre, ottenendo con la maglia della Volley Academy WeKondor la promozione in B2 durante la stagione 2020-2021.

Poi l’esperienza in Trentino, quindi quella in Argentario e a Soverato, dove ha avuto la possibilità di affrontare il campionato di Serie A2. Queste le sue prime dichiarazioni dopo l’ufficializzazione dell’ingaggio: “Vestire i colori di Catania ancora una volta per me è una grande gioia. Conosco bene la società che per me è casa, dunque non appena si è presentata l’opportunità di ritornare non ho avuto alcun dubbio. Ho già iniziato a lavorare con la squadra, e sono certa che questo sia il posto giusto per ripartire e continuare al meglio il mio percorso”.