Pallavolo Sicilia Catania, esordio in serie A2: sfida contro Pinerolo

Il campionato 2021-22 della Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania parte da Villafranca, comune piemontese, dove andrà in scena l’esordio ufficiale contro Pallavolo Pinerolo nel girone B di Serie A2. Sei le settimane di preparazione atletica diretti dal tecnico Mauro Chiappafreddo in sinergia con lo staff tecnico e medico.

Un debutto in Serie A2 espresso a chiare lettere dall’head coach Rizzotti Design Catania: "Abbiamo svolto una preparazione intensa – commenta Mauro Chiappafreddo – iniziata il 25 agosto e proseguita con il coinvolgimento totale di tutte le atlete, compresa Daniela Bulaich arrivata in questa settimana. Cercheremo di trovare i giusti automatismi il prima possibile. Andremo a giocare contro una squadra (Pinerolo) progettata per il salto di categoria, ma le ragazze stanno bene, andremo lì senza pressioni riconoscendo la caratura dell’avversario"

Questo il commento del presidente biancorossazzurro Antonio Bonaccorso: "Sono emozionato, un esordio in Serie A per noi e per Catania, una prima volta in tutto e per tutto che ci entusiasma, c’è fibrillazione nell’affrontare questa avventura. Le prime 3-4 gare ci diranno di che pasta siamo fatti e misureranno i nostri sforzi e quelli dello staff e delle ragazze. Sono molto soddisfatto del loro lavoro e dell’impegno che hanno mostrato in queste settimane. Inizieremo contro un duro avversario, sappiamo che giocare in A2 significherà sempre confrontarsi con i più forti"

La rifinitura del gruppo squadra è programmata per sabato mattina, successivamente partenza da Catania nel tardo pomeriggio. L’appuntamento con il debutto ufficiale è fissato per le ore 16:00 di domenica 10 ottobre al palazzetto dello sport di Villafranca Piemonte (TO).