Rinviata la sfida tra Universal Catania e Letojanni

A seguito dell'allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile Regionale anche per la giornata di sabato 30 ottobre su tutta la Sicilia Orientale, l'Asd Volley Letojanni e l'Universal Catania, di comune accordo, hanno deciso di rinviare la partita valevole per la terza giornata del girone M del campionato nazionale di Serie B in programma per domani alle 18.30 nella palestra comunale di Acicatena, a lunedì 1 novembre alla stessa ora.