Schifani: "Massima solidarietà alla Sac, l'aeroporto verso la normalizzazione"

Dopo giorni di frenetiche riunioni tecniche e polemiche legate alla gestione dell'aeroporto nell'emergenza post incendio, nel quartiere generale della Sac è tempo di tirare le somme, scusandosi con i passeggeri per i disagi patiti finora.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha compiuto questa mattina una seconda ispezione presso il terminal A. Era in compagnia, tra gli altri, del presidente dell' Enac Pierluigi Di Palma e dell'amministratore delegato della società di gestione dello scalo etneo, Nico Torrisi.

Schifani difende la Sac: e Trantino non è presente alla sua visita

Il suo operato, aspramente criticato anche dal Sindaco di Catania Enrico Trantino (non a caso non presente oggi), è stato difeso a spada tratta da Schifani, che ha ribadito "piena solidarietà". "Sac è una struttura che è stata stressata - ha detto - su un tema al quale non era deputata. Le società di gestione, come la Gesap di Palermo o l'Airgest di Trapani, sono deputate ad una funzione, che è quella di assicurare il trasporto aereo. Quando si verificano emergenze del genere, si va fuori schema. E bisogna lavorare su nuovi parametri, ma rispettando delle regole interne. E' quindi normale che ci possa essere qualche tensione, qualche incomprensione. Però ormai siamo verso la normalizzazione - ha aggiunto ancora Schifani - e ne sono veramente contento".

Garantiti l'80 per cento dei voli

Ma quando tornerà la normalità, con il ripristino del terminal A? "Abbiamo bonificato tutta la parte operativa- annuncia Nico Torrisi - e attendiamo soltato le autorizzazioni necessarie per la riapertura, con le quali noi potremmo immediatamente essere operativi con il terminal A. Oggi, o comunque nei prossimi giorni, subito dopo -ripete- aver ricevuto le autorizzazioni. Attraverso questi sforzi e grazie all'aiuto dell'Aeronautica Militare di Sigonella, siamo tornati a 7 partenze e 7 arrivi l'ora, garantendo così all'incirca l'80 per cento dei voli, con l'appoggio fondamentale dell'aeroporto di Comiso".

La dirigenza Sac resta al suo posto

La domanda più "scottante" , come prevedibile, riguarda la possibilità di una "decapitazione" dei vertici Sac. Ma su questo tema, Schifani glissa. "Non capisco perchè mi fate queste domande - ha aggiunto il presidente della Regione - dato che la società ha una sua gestione, una sua autonomia, ed un ente di controllo che si chiama Enac. Per quanto mi riguarda non vedo la necessità di un cambiamento della dirigenza attuale. Poi se altri organismi vogliono prendere provvedimenti...Su questo tema io interloquisco esclusivamente con il ministro competente, ho infatti ringraziato Crosetto, e con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni".