Festa di Sant'Agata, ecco come nascono i ceri votivi nel laboratorio più antico di Catania | Video

Da 228 anni la cereria Cosentino realizza le candele votive che i fedeli portano sulle spalle, o in mano, durante la processione in onore di Sant'Agata. Simbolo di devozione o grazia ricevuta, i torcioni possono arrivare a pesare oltre un quintale. "Il più grosso mai realizzato finora - spiega il titolare, Giuseppe Leonardi - pesava 145 chili ed era stato richiesto da una persona che ne pesava 70". In queste settimane si lavora sodo per accontentare tutte le richieste, in vista delle consegne che saranno effettuate il 4 ed il 5 febbraio