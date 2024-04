Corso Sicilia, degrado e negozi sfitti: "La Caritas non può sostituirsi alle istituzioni"

Non bastano le operazioni straordinarie di pulizia per restituire il decoro perduto ai portici di corso Sicilia. Una zona divenuta meno appetibile ai commercianti, che lamentano scarsa attenzione da parte del Comune. "Cerchiamo di aiutare chi vive in strada - spiega don Nuccio Puglisi, direttore della Caritas etnea - ma non possiamo sostituirci al lavoro delle istituzioni, che hanno sempre il primo dovere sul territorio"