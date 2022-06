L'ultimo saluto alla piccola Elena Del Pozzo | Video

Folla in piazza Duomo per l'ultimo saluto alla piccola Elena Del Pozzo, uccisa a soli 5 anni dalla madre Martina Patti lo scorso 13 giugno. Più di qualcuno, tra i presenti nei pressi della Cattedrale, invoca giustizia ad alta voce augurando il peggio all'assassina reo-confessa. Ma l'arcivescovo Luigi Renna invita tutti al perdono: "Tutti noi, come giudici, siamo pronti a lapidare sempre qualcuno che ha sbagliato. Ho letto su un muro della città una frase che chiedeva riposo eterno per Elena e tormento eterno per la sua mamma. Non credo che la piccola Elena sarebbe d'accordo con quelle parole, come ogni bambino"