Fuochi d'artificio in strada anche in via del Rotolo: auto in coda e scintille tra i palazzi | Video

Non passa sera, ormai, senza che in città si sentano e vedano le batterie di fuochi d'artificio, sempre più di moda tra i catanesi. Ieri sera, intorno alle 20, è toccato ai residenti di via del Rotolo fare festa, con un paio di minuti di fuochi e scintille all'incrocio con via Messina.

"Chi ha posizionato i petardi ha guardato la scena a debita distanza- spiega un lettore di Cataniatoday che lavora in zona - mescolandosi ai tanti curiosi che si sono trovati li ad osservare lo spettacolo. In pochi minuti si è creata una lunga fila di auto, dissolta al termine della batteria, ma nessuno ha bloccato il traffico di proposito". Nessun incidente in questo caso, contrariamente a quanto successo sul viale Mario Rapisardi alcuni giorni fa, quando presero fuoco le lenzuola stese su alcuni balconi. L'evento di ieri pare sia riconducibile ad un compleanno.

Lo scorso 23 settembre, il deputato del Movimento 5 Stelle Eugenio Saitta ha presentato un'interrogazione al ministro degli Interni sul fenomeno dei fuochi d’artificio a Catania, sempre più spesso esplosi senza alcuna autorizzazione, chiedendo anche alla Commissione Antimafia di monitorare il fenomeno.

Video postato dalla pagina Facebook Lungomare Liberato