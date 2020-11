Maltempo, aziende devastate: gli imprenditori in ginocchio

Imprenditori in ginocchio. Come se non bastasse la pandemia e la crisi economica sulle aziende di Catania si è abbattuta una tromba d'aria che ha danneggiato seriamente diversi stabilimenti e diverse aziende. La titolare dell'azienda Mediterranea Catering ha girato questa mattina un video per documentare i gravi danni subiti dall'impresa. La furia del vento ha quasi scoperchiato il tetto e ingenti i danni anche nel resto della struttura