Misterbianco, il luogo in cui è stata uccisa Giovanna Cantarero | Video

Dopo una lunga notte di rilievi, eseguiti dai carabinieri, il panificio nel quale lavorava la 27enne Giovanna Cantarero è chiuso. Si cerca ancora l'omicida che l'ha freddata, a colpi di pistola, mentre si apprestava a far rientro a casa. "Lavorava qui da non molto - spiega un commerciante della zona - ed era una ragazza solare e gentile con tutti i clienti. Lascia una bambina di meno di due anni, per la quale faceva tanti sacrifici. Sono senza parole per una tragedia simile"