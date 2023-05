L'omicidio di Davide Vitale sarebbe avvenuto durante una lite per motivi familiari | Video

Il maggiore Giuseppe Anobile, comandante della Compagnia Carabinieri di Gravina di Catania, spiega come il movente dell'omicidio del 44 enne tossicodipendente Davide Vitale sarebbe avvenuto al culmine di una lite nata per dissidi familiari di natura patrimoniale con il fratello e presunto omicida Rosario Vitale, pregiudicato 50enne . I due erano in forte disaccordo da anni