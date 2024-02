Festa di Sant'Agata: i torcioni dei devoti, le preghiere a squarciagola ed il "voto segreto" | Video

Il voto che i portatori dei ceroni fanno a Sant'Agata è vissuto nell'intimità, sebbene le preghiere e le invocazioni siano urlate a squarciagola durante la processione del 5 febbraio. Un pensiero speciale viene, inoltre, rivolto a chi non c'è più o a chi non può prendere parte ai festeggiamenti per cause di forza maggiore o malattia