Protestano i lavoratori stagionali del Consorzio di bonifica | Video

Fumata nera dall'incontro nella sede del Consortile tra lavoratori del Consorzio di bonifica e dirigenti per discutere dell'attuazione degli articoli 60 e 61. “Consorzio e dirigenze regionali del dipartimento dell’agricoltura giocano a scarica barile – dichiara uno dei capi delegazione dei lavoratori stagionali, Antonino Barbagallo - Si continua a temporeggiare ma non capiamo le motivazioni, motivo per cui continueremo con la nostra protesta"