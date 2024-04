La vittima ha ricevuto una prognosi di 30 giorni, dopo essere stata lasciata a terra in una pozza di sangue. Successivamente alla rapina, avvenuta lo scorso 17 febbraio, era stato diffuso dalla nostra testata un appello, da parte dei parenti, per identificare il violento rapinatore. Lo stesso sindaco Trantino si era interessato alla vicenda. Oggi la notizia dell'arresto di un 39 enne, grazie alle indagini della questura

Rapina violenta in via Pacini, donna trascinata sull'asfalto per sottrarle la borsa | Video