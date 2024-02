Lettori: "Mia madre derubata da un ladro in scooter nella ztl e lasciata in una pozza di sangue"

Una lettrice di Cataniatoday ha scritto alla nostra redazione una lettera, indirizzata al Sindaco di Catania, Enrico Trantino, per raccontare una spiacevole vicenda che vede protagonista la madre 70enne, accaduta domenica pomeriggio alle 18 e 30. La donna ha riportato delle lesioni a testa, spalla e bacino durante un violento scippo avvenuto in via Pacini, angolo via Etnea. Il malvivente si è poi dileguato, attraversando la zona a traffico limitato con uno scooter.

"Sabato pomeriggio mia madre è stata ridotta in fin di vita da uno scippatore che, procedendo a tutta velocità su un Honda sh 300, ha percorso la via Pacini per scipparla all'angolo di via etnea, facendole fare un volo parabolico, facendola volare in aria per poi ricadere di lato riversa in una pozza di sangue, con testa, spalla e bacino fratturati. Lui tranquillo ha proseguito, attraversando via etnea e via Pacini, nonostante i divieti della Ztl. In che città viviamo? Le regole sono solo per le brave persone? Al centro della città - scrive ancora la lettrice - violentano ragazze, fanno scippi e uccidono la gente. Ma in che città viviamo? Io da lei - scrive rivolgendosi al Sindaco - vorrei parchi giochi e ciclabili, ma soprattutto deve darci sicurezza. Strade sicure, piu controlli, polizia per le strade, nelle piazze". "Mia madre, che ha quasi 70 anni, era sana e piena di vita. E' rimasta vedova da ragazza, ma ha cresciuto da sola quattro figli, e tutt'ora questi figli li aiutava a gestire i nipoti. Adesso - conclude - dopo 20 ore in un pronto soccorso, è stata riportata a casa in una ambulanza privata, ed è immobile su un letto. Spero si riprenda al più presto che non accada più nulla di simile a nessun'altra madre o nonna".

Successivamente alla pubblicazione della lettera su Facebook, il primo cittadino ha avuto un colloquio privato con i familiari della donna vittima dello scippo ed attualmente immobilizzata a letto con plurime fratture scomposte, interfacciandosi anche con il personale sanitario. Sui fatti indaga la polizia di Stato, che sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per dare un volto all'autore della rapina.