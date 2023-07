Accosta e getta rifiuti in una discarica abusiva: multata grazie alle telecamere | Video

Continuano in città i controlli contro l'abbandono indiscriminato di rifiuti nelle discariche abusive, ancora presenti in molti quartieri di Catania. Le immagini diffuse dall'assessore all'Ecologia, Salvo Tomarchio, mostrano una cittadina che lancia in strada dei sacchetti, svuotando il bagagliaio della sua auto in pochi secondi. E' stata poi identificata e multata