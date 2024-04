Irruzione in un fortino dello spaccio: c'era anche un fornello per "cucinare" il crack | Video

Arrestati tre spacciatori. Sotto sequestro circa 15 grammi di cocaina, 10 grammi di crack e 70 grammi di marijuana. Al momento dell'irruzione, sul tavolo erano presenti soldi, bilancini e materiale usato per confezionare la droga. Tra cui un fornello a gas, usato solitamente per trasformare gli scarti della cocaina in crack, poi rivenduto ad un prezzo nettamente inferiore