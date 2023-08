Sparatoria per un debito non saldato, colpiti per errore due passanti | Video

Il 23enne Giovanni Gurreri ed il 26enne Filippo Antonio Saitta sono stati sottoposti a fermo in relazione alla sparatoria avvenuta in via Santa Maria della Catena lo scorso 31 luglio. Durante la quale sono state ferite due persone, estranee ai fatti