Cori contro il Palermo e fumogeni in campo: la folle trasferta degli ultras catanesi a Padova | Video

Sia prima che durante la partita di serie C Padova-Catania, il comportamento degli ultras catanesi non è stato certo irreprensibile. Dai cori razzisti in stazione contro il Palermo si è poi passati all'invasione di campo durante la partita. Negli scontri dell'Euganeo sono rimaste ferite cinque persone, tra cui vice questore di Padova, colto da malore e trasportato urgentemente in ospedale.

Violenze quelle di ieri sera condannate fermamente dalla società rossazzurra: "Catania Football Club - si legge in una nota della società etnea - stigmatizza il comportamento dei facinorosi protagonisti degli scontri e delle intemperanze allo stadio Euganeo. Condanniamo fermamente e categoricamente ogni forma di violenza, esprimendo piena solidarietà alle forze dell’ordine".

