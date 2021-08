Asec Trade, consegnate le borse di studio agli studenti di Architettura

Si tratta dei vincitori del concorso di idee per rilanciare l’immagine dell’Asec Trade e, contemporaneamente, creare una propria identità per la società etnea perfettamente integrata nell’intero territorio regionale e nazionale

Un progetto di grande spessore per un’azienda sempre più vicina ai cittadini ed ai giovani talenti della città di Catania. Stamattina, 2 agosto, alla presenza del sindaco di Catania Salvo Pogliese, del presidente di Asec Trade Giovanni La Magna, del presidente Bruno Messina del dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Catania, dei componenti del CdA dell’azienda catanese Carmela Anna Condorelli e Giovanni Scannella, oltre al dirigente Gaetano Pirrone sono state consegnate le borse di studio agli studenti Enrica Garante, Tiziana Di Natale, Cristina Bramante, Paola Incognito, Damiano Barbagallo e Luigi Scollo. Si tratta dei vincitori del concorso di idee per rilanciare l’immagine dell’Asec Trade e, contemporaneamente, creare una propria identità per la società etnea perfettamente integrata nell’intero territorio regionale e nazionale.

“Parliamo di un progetto importante e qualificante che ho assolutamente condiviso nel metodo e nel merito- afferma il sindaco di Catania Salvo Pogliese- in questo modo si permette di valorizzare un’eccellenza del sistema formativo della nostra città come l’Università di Catania. Non solo, si coinvolgono laureandi brillanti che passano dalla teoria alla pratica mettendo al servizio della collettività quello che hanno acquisito durante il loro percorso accademico”. Una modalità di interlocuzione ed una collaborazione virtuosa- quella tra l’Asec Trade e l’Università di Catania- che sta dando importanti risultati. Il contest ha puntato a focalizzare l’azienda verso nuove ed ambiziose sfide per un’energia pulita".

“Dopo il lancio di promozioni, innovazioni commerciali e approvazione del bilancio- spiega il presidente di “Asec Trade” Giovanni La Magna- otteniamo un altro importante tassello alla nostra continua opera di sviluppo della nostra società. Parliamo di contesti, indissolubilmente legati ai concetti di economia e sviluppo, che attengono profondamente alla formazione. A questo proposito ringrazio il dipartimento di Architettura, rappresentato dal professor Bruno Messina, e l’amministrazione comunale, nella figura del Sindaco Salvo Pogliese, per rimarcare la sinergia tra le più importanti istituzioni cittadine e l’azienda che rappresento”.

Un’esperienza di grande interesse che ha consentito a tutti gli studenti partecipanti di rapportarsi con le reali esigenze del pubblico. La realizzazione dei front office dell’Asec Trade diventa il punto focale per capire che immagine hanno i clienti quando entrano negli uffici dell’azienda etnea. “Questa esperienza rappresenta un esempio virtuoso di interlocuzione tra enti pubblici o privati e l’università- ribadisce il presidente Bruno Messina del dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Catania-. L’idea proposta di una consultazione tra studenti per immaginare una nuova configurazione degli uffici dell’azienda ha riscosso un notevole interesse con i nostri studenti che si sono misurati in un contesto concreto e molto importante”.