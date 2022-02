L'attrice catanese Manuela Ventura nel nuovo medical drama dal titolo “Lea un nuovo giorno”

Manuela Ventura, catanese, attrice versatile, ritorna in TV a fianco di Anna Valle, con cui ha già lavorato in passato nella serie di grande successo “Questo nostro amore”. Per Manuela, la gioia di essere stata diretta nuovamente da Isabella Leoni, regista della terza stagione di Qna 80. Il personaggio che interprera è Favilla Mancuso: un ritratto diverso, a tratti spigoloso.

“Favilla è stata una bella novità per me, mi auguro lo sia anche per il pubblico – spiega Manuela - un personaggio tagliente, schietto, ironico, una donna che sembra sicura di sé ma forse nasconde alcune fragilità. È nel gruppo delle infermiere che conosceremo in questa nuova serie tv, in una alternanza di eventi e sentimenti, le storie dei piccoli pazienti, le vicissitudini amorose, i problemi in corsia. È stato un bel lavoro di squadra, una prospettiva al femminile anche per dare risalto alle figure delle infermiere che, oggi più che mai, in questo pesante periodo di pandemia, sono divenute simbolo di generosità, responsabilità, sacrificio e cura”.

Trama “Lea un nuovo giorno”

Anna Valle è Lea Castelli, un'infermiera pediatrica che torna a Ferrara, dopo il divorzio dal marito a seguito della perdita del figlio che aspettavano, per riprendere il suo posto da infermiera nel reparto di pediatria dell'Ospedale Estense. Una storia semplice ma autentica che parla di amicizia, di passione, di paure, di lacrime e risate, ma anche dell'ironia della vita.

Manuela Ventura si è diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico” a Roma. Tante le collaborazioni teatrali e cinematografiche fra cui “Il commissario Montalbano”, “Il figlio della luna” con Lunetta Savino. Interprete in “Distretto di polizia”, “Il capo dei capi”, “Squadra antimafia”. Riveste il ruolo di Teresa Strano in “Questo nostro amore” a fianco di Anna Valle e Neri Marcore’. Fa parte del cast del film Anime Nere, vincitore del David di Donatello 2015. È Tina Chinnici a fianco di Sergio Castellitto nel film TV "Rocco Chinnici, è così lieve il tuo bacio sulla fronte". E ancora altri film come “Quo vado” con Checco Zalone e "La vita è una cosa meravigliosa" di Carlo Vanzina. Recentemente su Netflix per il film "Sulla stessa onda" di M. Camaiti e "Generazione 56k" di Francesco Ebbasta e A. M. Federici. Premi e riconoscimenti Nel 2013 ha ricevuto il Premio Ciak Sicilia per “Questo nostro amore”