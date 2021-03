Dalla Sicilia arrivano le colombe Isola Bella Gioielli: le creazioni artigianali ispirate ai verdi paesaggi dell’isola

Dai verdi paesaggi di Sicilia arrivano le colombe pasquali firmate “I gioielli del gusto”, una novità assoluta appena nata in casa Isola Bella Gioielli. Ispirate alla ricchezza della bella stagione nelle confezioni festose e nella ricetta preziosa, le colombe sono un’esplosione di sapori naturali che raccontano la biodiversità dell’isola e la laboriosità delle maestranze artigianali impiegate. “La solennità della Pasqua è un’occasione per esprimere ancora una volta il racconto di un territorio e della sua vocazione all’eccellenza enogastronomica - spiega Alessio Strano, CEO di Isola Bella Gioielli - la nostra linea ‘I gioielli del gusto’ è una collezione di prodotti che rappresentano delle eccellenze regionali, via via stiamo costruendo un paniere sici-liano per offrire una selezione di proposte di alto profilo che valgono un viaggio sensoriale in Sicilia da gustare con occhi e palato. Inoltre siamo fieri di questa sinergia con i piccoli imprenditori locali che crea economia e occupazione: le nostre colombe nascono dalle mani di 30 giovani artigiani, con un impiego all’80% di ragazze, dedicate in particolare alle decorazioni e al confezionamento tra incarti, fiocchi e packaging finale”. Un impasto ricco di vaniglia, oli essenziali di agrumi e burro naturale che si fa ancora più delicato grazie al foraggio dei pascoli siciliani, è la ricetta di base sulla quale agiscono oltre 36 ore di lenta lievitazione con processi completi di lavorazione che superano le 54 ore. Per la Pasqua 2021 sono due le varianti disponibili. Il classico senza tempo della colomba tradizionale, in questo caso arricchita con cedro Amaravigghia e glassata con le man-dorle intere siciliane, un assaggio di primavera reso ancora più intenso dalla zagara e da-gli oli essenziali di agrumi. La versione pesca e gocce di cioccolato bianco è un’esperienza più ricercata e golosa, si tratta di un dolce lievitato da forno molto soffice impreziosito da oltre il 20% di succosa pesca semicandita a cubetti e micro gocce di puro cioccolato bianco belga, il delizioso barry callebaut che viene disciolto nell’impasto mentre la superficie si presenta fragrante e glassata. Le colombe, avvolte in incarti decorati con fiori e frutti ispirati alla natura, celano un regalo all’interno: l’elegante foulard esclusivo firmato Isola Bella Gioielli. Per completare l’esperienza di degustazione siciliana i maestri fornai propongono i due tris di creme spalmabili al pistacchio, mandorla e cioccolato, e le avvolgenti creme agrumi gu-sto limone, mandarino e arancia. In abbinamento con l’Amaro Amaravigghia, il cofanetto dei piccoli piaceri croccanti pro-pone un assortimento di paste di mandorla e di pistacchio, tocchetti di torrone di S. Agata alla mandorla e pistacchio, sfoglie di croccante di mandorla e pistacchi. Agli amanti delle bollicine brut è dedicata l’etichetta dello spumante etneo de “I gioielli del gusto”, un metodo classico vulcanico pensato per il pranzo della festa.